ダウ平均は続落 米国債利回りが上昇 本日はＦＲＢの年内利上げ期待が台頭＝米国株序盤 ダウ平均は続落 米国債利回りが上昇 本日はＦＲＢの年内利上げ期待が台頭＝米国株序盤

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NY株式20日（NY時間10:55）（日本時間23:55）

ダウ平均 45708.55（-312.88 -0.68%）

ナスダック 21796.09（-294.60 -1.33%）

CME日経平均先物 52150（大証終比：-840 -1.61%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続落。下げていた原油相場が再び買われていることから、米株式市場も売りが優勢となっている。また、米国債利回りが急上昇していることも圧迫。



今週のＦＯＭＣを受けた直後では見られなかったが、本日はＦＲＢの年内利上げ期待が台頭。短期金融市場では年内に５０％の確率で１回の利上げを織り込む展開が見られている。



ただ、朝方にウォラーＦＲＢ理事のインタビューが伝わっていたが、「利上げの必要はないと考えている」と述べていた。５月に新ＦＲＢ議長にウォーシュ氏が就任することを考えても、現時点で利上げまで織り込むのは時期尚早との指摘も出ている。



一方、中東情勢への不透明感は依然として根強いが、ストラテジストは「米株式市場は紛争勃発後１５営業日目に入り、歴史的にはこのタイミングが底打ちの平均」と指摘。別のアナリストは「短期的な動きはホルムズ海峡の再開に依存する。数カ月ではなく数週間で再開すると予想している」と述べている。



半面、慎重な見方は根強く「株式市場は紛争が企業業績や経済に与える影響を過小評価している。株式と債券を見ると、紛争開始以降、市場はむしろ成長加速を織り込んでいるが、それは理に適わない。家計は実質購買力で１－２％失う」との指摘も出ている。



アップル＜AAPL＞ 248.25（-0.71 -0.29%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 384.66（-4.36 -1.12%）

アマゾン＜AMZN＞ 206.99（-1.77 -0.85%）

アルファベットC＜GOOG＞ 300.68（-5.05 -1.65%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 301.97（-5.16 -1.68%）

テスラ＜TSLA＞ 372.65（-7.65 -2.01%）

メタ＜META＞ 594.55（-12.15 -2.00%）

エヌビディア＜NVDA＞ 175.19（-3.37 -1.89%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 200.71（-4.57 -2.22%）

イーライリリー＜LLY＞ 918.49（+0.99 +0.11%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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