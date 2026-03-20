【ワシントン＝堀和彦、阿部真司】１９日（日本時間２０日）に米ワシントンで行われた日米首脳会談は、高市首相とトランプ米大統領の蜜月ぶりを世界にアピールする場となった。

中東情勢の緊迫化を受け、米側から厳しい要求を突き付けられるとの見方もあったが、友好ムードで会談を終えることができ、日本政府内から安堵（あんど）の声が上がった。

首相はホワイトハウスに到着すると、両手を広げて出迎えたトランプ氏とすぐにハグを交わし、５か月ぶりの再会を喜び合った。

報道陣に公開された会談冒頭、トランプ氏は「選挙で勝利した偉大な女性だ。素晴らしい人で、心から尊敬している」と述べ、２月の衆院選で自民党を大勝に導いた首相を持ち上げた。首相はイランへの対応で苦労するトランプ氏に対し、「諸外国に働きかけて、しっかり応援したい」とエールを送った。

両氏の蜜月ぶりは、会談後のトランプ氏主催の夕食会でも続いた。

首相はあいさつで「強い日米、豊かな日米を実現するための最強のバディ（相棒）だ」と述べ、トランプ氏と握手を交わした。トランプ氏と親密な関係を築いた安倍晋三・元首相の言葉も引用し、「ジャパン・イズ・バック（日本は戻ってきた）」と右手を上げ、会場を沸かせた。

夕食会では、首相がファンと公言するロックバンド「Ｘ ＪＡＰＡＮ」の曲が演奏され、首相のメニュー表にトランプ氏がサインを書き入れたという。

今回の首脳会談は米国とイスラエルによるイラン攻撃が続く中で行われ、トランプ氏から厳しい要求を突き付けられることを不安視する声も多かった。日本政府関係者は「会談では言うべきことは言ったが、和やかな雰囲気で終わった。成功と言えるだろう」と胸をなで下ろした。

夕食会には日米の主要閣僚のほか、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長や、米ＩＴ大手グーグルの親会社アルファベットのサンダー・ピチャイ最高経営責任者（ＣＥＯ）ら経済関係者も出席した。