２０日午前２時２０分頃、三重県亀山市安坂山町の新名神高速道路下り線の野登（ののぼり）トンネル内で、大型トラックが渋滞中の車列に突っ込むなど車４台が絡む多重事故が発生した。

乗用車２台と大型トラックが炎上し、乗用車２台に乗っていた子ども３人を含む６人が死亡した。

渋滞している車列に後続車両が突っ込み、大きな被害につながった事故は過去にも起きている。特にトンネルの出入り口付近はトンネルの内と外との明るさの違いに目の反応が追いつかず運転を誤りやすいといい、専門家は注意を呼びかける。

兵庫県赤穂市の山陽自動車道では２００４年８月、トンネルの出口付近でトラックが乗用車に追突したことを契機に計４台の玉突き事故が発生。３台が燃え、未就学児３人を含む５人が死亡した。トンネル内は当時渋滞していた。

１６年３月には、広島県東広島市の山陽自動車道・八本松トンネルでもトラックが渋滞中の車両に次々と追突する多重事故が起きた。別のトラックとの間に挟まれた車に乗っていた人ら２人が死亡、多数が負傷した。

裁判などに際して事故状況を調査する交通事故鑑定人の中島博史さん（５９）は、「大型車が渋滞で止まっている乗用車に追突すると、衝撃で乗用車が大破して炎上するなど重大な結果を招くケースが多い。特に、トンネルの出入り口付近は外との明るさの違いに目の反応が追いつかなくなるため注意が必要だ」と指摘。事故に巻き込まれない対策として、「渋滞の末尾につく際は前の車両との車間距離を十分に保ち、後続車の動きも気にかけてほしい」と話した。