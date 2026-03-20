女優の池端杏慈（１８）が２０日、自身のインスタグラムを更新。高校卒業を報告した。

「３年間の思い出全部が濃くて写真を見返すのに何時間もかかりそうです」とつづった池端は中学２年のときにニコラ専属モデルとなり、２０２２年にドラマ「オールド―ルーキー」に出演して女優デビューを果たした注目株。

高校に入学した２００３年には犲禺蟒優の登竜門瓩箸い錣譴襦屮櫂リスエット」ＣＭのヒロインに。２５年に「ゼクシィ」１５代目ＣＭガールになり、全国高校サッカー選手権大会で２１代目応援マネージャーを務めると「あの美少女は誰だ？」と話題になった。

芸能界の仕事と学業の両立は大変だがこのたび無事に卒業。「この間入学したばかりだと思っていたのに。正直まだまだ高校生やっていたいです。全然足りないくらいです」「お弁当の時間と放課後の居残り時間、だいすきだ」と本心を明かし、恩師と同級生に感謝を述べた。

フォロワーから卒業を祝福する声と活躍を期待するリプライが寄せられている。ちなみに池端がフィード投稿につけた音楽は椎名林檎の「人生は夢だらけ」と渋いチョイスだった。