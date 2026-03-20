◆オープン戦 巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）

開幕投手に内定している巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が、対外試合３度目の先発で本拠地初登板、初先発し、５回３安打１失点と好投して“最終調整”を終えた。この日の最速は１４９キロ。「ストレートの走りだったりは前回、前々回の方がよかった。その中でも両サイドに投げ分けられたので、そこはよかったかなと思います」と、直球とチェンジアップ、スライダーを駆使して６奪三振。楽天打線を翻弄（ほんろう）した。

東京ドームのマウンドは昨年９月６日の都市対抗準々決勝・日本生命戦以来、約半年ぶり。初回は無失点で立ち上がったが、２回１死から浅村にプロ初被弾＆初失点となる左越えソロを浴び、連続イニング無失点は「１４」でストップした。しかし「そんなに気にすることなく、うまく次の打者に入れたと思います」と後続の宗山を遊飛に打ち取ると、ゴンザレスを１４８キロの高め直球で空振り三振に仕留め、最少失点で切り抜けた。

２回には、崇徳高３年以来、約７年ぶりとなる打席にも立った。２死一塁の場面だったが、あえて“犠打”をテスト。カウント１―０から荘司の１４８キロを正面に完璧に転がし「本当にバットに当たってくれてよかった」と笑みをこぼした。

この日は映画「ワイルド・スピード」シリーズの主題歌「ＴＯＫＹＯ ＤＲＩＦＴ」に包まれながらマウンドに登場。「登場曲、なくてもいいかなと思ったんですけど…それはちょっとあれなので。テンポのいい曲をということで、あの曲になりました」。全て見ているという映画のリズミカルな楽曲に気持ちを乗せ、開幕の予行練習を終えた。

開幕戦まで残り１週間。「しっかり体の状態を上げていい形で開幕戦を迎えられるように、あと１週間やりたいなと思います」。運命の３・２７に向け、状態を仕上げていく。