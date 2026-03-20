巨人は２０日に、楽天とのオープン戦（東京ドーム）で２―１と逆転勝ち。３連勝を飾った。阿部慎之助監督（４７）はこの日、開幕を想定して打順を改造。試合後にはその意図を明かした。

この日、これまでクリーンアップに名を連ねていたトレイ・キャベッジ外野手（２８）が「１番・左翼」で先発出場した。阿部監督は、長打力に自信のある背番号１３をリードオフマンにした理由を「自由に打たせたいっていうのもあるし、相手に多少のプレッシャーはかけていきたいなっていうのはあります」と説明。開幕のオーダーでキャベッジが１番に起用される可能性も高いという。

また、新人開幕投手の大役を任せた竹丸和幸投手（２４＝鷺宮製作所）についても言及。５回３安打１失点６Ｋと好投した左腕に「初めて失点しましたし、一発、プロのすごさというか、そういうのも感じられた収穫のあった登板だったと思います」と評価した。

続けて、開幕に向けて「シーズン入ったらまた特別な緊張感もありますし、そういうのも素晴らしい経験になると思うので、開幕は思い切って行ってもらいたいと思います」と、ルーキー左腕の背中を押した。