500人が絶賛！スプーンで落として焼くだけ「簡単落とし焼き」を作ってみた

成形いらずで15分！鶏むね肉と長ねぎの落とし焼き

たねを成形しなくていい「落とし焼き」は、ハンバーグを作るほどの気力がないときでも気軽に作れるのが魅力。

肉だねをフライパンにスプーンで落とすだけというシンプルさから、クックパッドにもさまざまなレシピが投稿されています。

今回は500件以上のつくれぽが投稿されている人気レシピ「鶏むね肉と長ねぎの簡単落とし焼き」を作ってみました。

切って混ぜて、あとは焼くだけ

1. 長ねぎを粗みじん切りにします。鶏むね肉は皮を取り除き、そぎ切りにしてから5mm〜1cm角に切ります。





2. ボウルにねぎと肉、調味料、小麦粉を入れてよく混ぜ合わせます。





3. 混ぜ合わせたたねをスプーンでひと口大ずつすくったら…





4. 多めの油をひいたフライパンに広げながら落とし、中火で両面こんがりと揚げ焼きにしたら完成です。





外カリッ、中ふんわり





材料を細かく切るところが終わってしまえば、あとは混ぜて焼くだけ。とても簡単で、調理時間は15分もかかりませんでした。





食べてみると、表面の香ばしさとともに、鶏むね肉のうまみがじんわりと口に広がります。ひき肉とは違ってゴロゴロとした食感があり、肉の弾力もしっかり感じられました。

マヨネーズを加えているおかげかパサつきはなく、外はカリッ、中はふんわり。すりおろしたしょうがのさわやかな香りも、いいアクセントになっていました。

油は多めに。揚げ焼きくらいが香ばしく仕上がる

実際に作ってみて感じたのは、油の量がポイントだということ。フライパンの底から5mmくらいを目安に多めに入れ、揚げ焼きに近い状態で焼くことで、表面が香ばしく仕上がります。

気力ゼロの日にも作れる、大満足のおかず

調味料でしっかり味がついているのでそのままでも十分おいしいですが、おろしポン酢をかけるとまた違った味わいになっておいしかったです。ご飯のおかずにはもちろん、お弁当にも入れやすいサイズ感だと思います。

材料を細かく切ってしまえば、あとは混ぜて焼くだけ。鶏むね肉のうまみと弾力をしっかり味わえる、大満足の一品です。簡単でおいしい落とし焼き、ぜひ作ってみてください。

（TEXT：菱路子）