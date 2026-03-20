ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ひとくち貰ったよ！」悪気ない夫の笑顔にモヤモヤ…さっきお腹空い… 「ひとくち貰ったよ！」悪気ない夫の笑顔にモヤモヤ…さっきお腹空いてないって言ったよね!? これで怒るのは私が悪いの？ 「ひとくち貰ったよ！」悪気ない夫の笑顔にモヤモヤ…さっきお腹空いてないって言ったよね!? これで怒るのは私が悪いの？ 2026年3月20日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「コーヒーいる？」って聞かれて、夫は「いらない」って答えたはずなのに…。なぜ妻に一言もかけることもせずに、妻の飲み物を取るのでしょうか？こういう夫の行動は、これが初めてではないのです。積み重ねによる妻のストレスは、かなり溜まっていて…。＞＞【まんが】ひと口ちょうだい夫 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ひと口ちょうだい夫 料理できない!? 知らん！ “赤の他人”をきっぱり突き放す【離婚後同居 Vol.51】 「そういう態度だと離婚しちゃうけどな〜？」妻の気持ちを試してるつもりが…まさかの回答で!?【そのチョコ勘違いです Vol.5】