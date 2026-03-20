ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した、りくりゅうこと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋 特別編 祝！金メダルSP」（後8・10）にゲスト出演し、拠点にしているカナダ・トロントでの生活について明かした。

2人はトロントで生活し、週休2日で5日間は練習に明け暮れているという。食事は「自炊しています」（木原）と明かした。「（三浦が）免許を持っていないので、僕が運転して一緒にスーパーに行くようになっています。僕が無料運転手です」と笑わせた。

助手席の三浦については「基本的には、すぐ眠ってしまいますね」とぶっちゃけ。「それも才能なのかなって、最近は思っています」とも明かした。

寝ている三浦を起こすのには、少し神経を使うという。「目的地は先に伝えてくれるんですけど、起こし方も気を遣わないといけないので。まず最初に声を掛けてあげて、起こしてあげるというのを気を付けています。体を揺らされて起こされるのがあまり好きじゃないみたいで」。すると、三浦は「揺らされるのじゃなくて、龍一君はこうやってくるの。これがちょっと嫌だ」と、手で太ももをたたくジェスチャーで解説した。

三浦はスイッチのオン、オフがはっきりしているタイプの様子。「練習とかスケートが関わってくると、すぐできるんですけど、休みの日はどうしても無理、なの、かな？」と打ち明けていた。