上海交通大学で恋愛マッチング急拡大、1週間で登録7000人超

上海交通大学（SJTU）は3月10日、自主開発による学内専用の恋愛マッチングサイト「SJTU Date」をリリースしました。サービス開始から1週間足らずで、登録者数は7000人を超えました。データによれば、17日夜までに2400人がマッチングに成功しました。

このサイトは、心理学の尺度に基づいて設計された65問の深層アンケートを採用し、アルゴリズムと組み合わせることで、利用者の価値観の中核や人生の軌跡、生活の細部、感情のスタイルといった面で「合致する相手」を、毎週1人ずつ紹介します。プライバシーや安全面への配慮から、現在のところ同大学のメールアドレスによる登録のみに対応しています。

こうしたサービスの登場は、技術が社交のニーズに応えたものであると同時に、若者の恋愛に対する積極的な意思の表れと言えます。一方で、プラットフォームは恋愛の始まりの機会を生み出すにとどまることにも注目する必要があります。生活様式の細部がどれほど明確に示されたとしても、長期にわたる日常の親密な付き合いに代替することはできないとみられています。（提供/CGTN Japanese）