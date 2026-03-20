女優の伊藤沙莉（31）がヒロインを務めた2024年度前期のNHK連続テレビ小説「虎に翼」は20日、スピンオフドラマ「山田轟法律事務所」（後9・45〜10・57）が放送された。日米首脳会談を伝えた前番組「ニュースウオッチ9」の放送時間変更に伴い、急きょ開始時刻を15分繰り下げ。女優の土居志央梨（33）が好演した人気キャラクター・山田よねを主人公に、本編には盛り込まれなかった「山田轟法律事務所」の知られざる誕生エピソードを描いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

朝ドラ通算110作目。日本初の女性弁護士・判事・裁判所所長となった三淵嘉子氏をモデルに、法曹の世界に飛び込む日本初の女性・猪爪（佐田）寅子（ともこ）の人生を紡ぎ上げた。

スピンオフは、寅子の盟友・よねが相棒・轟太一（戸塚純貴）とともに東京・上野に弁護士事務所を構えるまでの前日譚。本編に続き、吉田恵里香氏がオリジナル脚本を手掛けた。

よねは生き別れていた姉・山田夏（秋元才加）と再会も、程なく永遠の別れ。東京大空襲で瀕死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野（平山祐介）から“正しく怒るんだ”“正しく不機嫌でいるんだ”の“遺言”も授かった。

本編にはなかった、よねが事務所の壁に憲法14条を書くシーンも。終盤に登場した寅子は“イマジナリー”。よねの弁護士試験を応援した。

SNS上には「マスターの最期、号泣」「マスターの最期の真相が分かってよかったけど、本編退場から再会しての再びのお別れは切なかった」「イマジナリー寅ちゃんで爆笑」「『虎に翼』十八番のイマジナリー寅子を出して今まで見たことのないよねの表情を引き出す」などの声が続出。反響を呼んだ。

スピンオフの「正しく怒る」「正しく不機嫌でいる」について、吉田氏は「本編にも共通しているテーマですが、“怒ること”“声を上げること”がネガティブに受け取られることが、この社会にまだあると感じています。感情的だとか、怒ったら負けだとか。でも『虎に翼』において“怒る”という行動は、誰かを傷つけるための道具ではなく、社会を良くしたり、誰かを守るためのツール。自分よがりで怒ったり、使い方を間違えると、理不尽に誰かを踏みつけてしまうこともある。そういう意味で“正しい怒り方”をしましょう、と。今回、主人公のよねに託した思いが、より深く伝わるといいなと思っています」と語っている。

【虎に翼スピンオフ「山田轟法律事務所」あらすじ】

山田よね（土居志央梨）は、東京大空襲で瀕死の重傷を負ったカフェ燈台のマスター・増野（平山祐介）をリヤカーで運んでいた。敗戦に打ちひしがれ、無秩序と差別が渦巻く上野の街。学んできた法律は無力に思え、よねの心は徐々にすさむ。

生き別れていた姉・山田夏（秋元才加）と再会を果たすも、2人の心はすれ違ったまま。そして夏を理不尽な暴力が襲う。よねは犯人を追うが、闇市を支配する勢力のうごめきに増野も巻き込まれ、真相は闇に葬られてしまう。

絶望の中、よねは新聞で目にした憲法十四条を、怒りに突き動かされるように壁に書き記す。やがて轟太一（戸塚純貴）との再会を機に、法律事務所を開設。追い詰められた人々の事件に立ち向かう。