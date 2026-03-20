ワンツーコーデでもOK！【ハニーズ】1枚で即おしゃ見え♡「レイヤード風トップス」

忙しい朝でも、さっと一枚着るだけでおしゃれに見えるトップスがあると心強い！ レイヤードコーデがトレンドの今季は、難しい組み合わせいらずの「レイヤード風トップス」がおすすめです。そこで今回は【ハニーズ】からアイテムをご紹介。ワンツーコーデでも手抜き感が出にくく、デイリーに活躍してくれそう。

さりげないフリルがポイントのレイヤード風トップス

【ハニーズ】「レイヤード風トップス」\2,680（税込）

カジュアルなスウェットトップスに、フリルブラウスを重ねたようなデザイン。首元や袖口からのぞくフリルによって、女性らしく見せてくれる一枚です。レーヨン混のスウェット素材なのでラフすぎず大人カジュアルにフィットして、ジーンズを合わせるだけでおしゃ見えしそう。

裾レースが華やかなレイヤード風トップス

【GLACIER lusso】「7分袖レースレイヤードトップス」\2,980（税込）

【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のレイヤード風トップス。チュールとレースを二枚重ねにした裾が、華やかなアクセントになっています。タック入りのふんわりとした7分袖も魅力で、一枚で上品さが際立つアイテムです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M