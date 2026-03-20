3月30日より放送スタートとなるドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』の予告映像が解禁。エピソードOのTVer配信も決定しました。

原作は、北実知あつき先生が描く、「夫の行動が怖すぎる」、「共感して泣いた」と女性層から圧倒的な支持を集めた話題の電子マンガ『DINKsのトツキトオカ「産まない女」はダメですか？』。

共働きで子供を意識的に作らない・持たない夫婦【DINKs】が予期せぬ妊娠をきっかけに崩れていく姿を描いた衝撃作がついに連続ドラマ化。

毒親に育てられた過去を持ち、夫婦で「子供を持たない」【DINKs】という選択をしている金沢アサ役に地上波連ドラ初主演の宮澤エマさん。

自身の「父親になりたい」というエゴから避妊具に細工をする、底知れぬ狂気が潜む夫・金沢哲也役に浅香航大さん。

そして傷ついたアサの良き理解者となり、一番近くで彼女を支え続ける存在となる緒方誠士役に北山宏光さんが出演します。

さらに先日、西田尚美さん、藤真利子さん、秋元真夏さん、増子敦貴さん(GENIC)、前原瑞樹さん、渡邉美穂さん、皆本麻帆さん、吉田ウーロン太さんら、“産む/産まない”という選択を揺さぶり、物語を大きく動かしていく豪華キャスト陣8名の出演も解禁され、いよいよ放送への期待が高まる本作。

平穏な日常がたったひとつの裏切りで崩れ落ちる。

多様な生き方に波紋を投げかける、ヒューマンドラマの幕開けを告げる予告映像が解禁！

本日解禁されたトレーラーでは、夫婦で「子供を持たない」【DINKs】を選択した主人公・アサと夫・哲也の、幸せで平穏な日常から幕を開けます。

しかし、「どうしても子供がほしい」と密かに歪んだ欲望を抱いていた哲也が、アサの信頼を裏切り、避妊具に針で穴を開けるという狂気的な行動に出る様子が映し出されています。

無自覚に投げかけられる「結婚したら子供を産むのが当たり前」という価値観に、心をすり減らすアサや、彼女の苦悩にいち早く気付き心配する同僚・緒方。

さらに、アサが子供を産まないと決めた原因の母・愛子、アサと哲也の夫婦に不穏な影を落とす沙也香の登場など、さらなる物語の波乱を予感させる映像となっています。家族の在り方、そして自分を愛することの難しさ――。

正解のない令和の今を生きるすべての人に問いかける、衝撃の予告映像をぜひご覧ください。



【60秒予告】ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」第１話｜テレビ東京

https://youtu.be/bEIsvR3zoIo

オープニングテーマを飾るのは、BTSやRed Velvetといった K-POP勢に楽曲提供を行うなどシンガーソングライター兼プロデューサーとしても幅広く活躍する注目の韓国 R&Bシンガー・SUMINさんの「壊れた食卓」に決定。

エッジの効いたビートと中毒性のあるキャッチーなメロディ、そして多層的なボーカルワークが融合した、ハイパーポップかつエモーショナルなこの一曲は、本作のテーマである「産む/産まない」という選択と、周囲からの「結婚=子供」という圧力に対する主人公の苦悩を鮮烈に描き出しています。

エンディングテーマは、希代の歌い手としてネットシーンから頭角を現し、現在はシンガーソングライター、小説家、声優など多方面で異彩を放つマルチクリエーター・伊東歌詞太郎さんの「雨上がりに」。

注目は、温かく力強いメロディーと純度の高い優しいボーカル。登場人物たちの痛みを肯定するかのような演奏と歌声が、重い問いを投げかける本作の余韻をドラマチックに包み込みます。物語を締めくくる、登場人物の背中をそっと押すような胸を打つ楽曲にも注目です。

自分だけの正解を見つけ出し、歩んでいく「覚悟」を彷彿とさせるオープニング。そして、深く傷ついた心に静かに、慈しむように包み込むエンディング。

異なる熱量を持つ2つの楽曲が、絶望の淵で“現代”を生きる人々の苦悩を丁寧にすくい取ります。信頼と裏切り、そして究極の選択を突きつける本作に、奥行きを与え、物語の切実な熱量をより深く、鮮やかに描き出していきます。

OPテーマ/SUMIN「壊れた食卓」

【コメント】

“明日また、私は誰として生きているのだろうか”。本来最も穏やかなはずの食卓に冷たい亀裂が走る瞬間、世界は崩れ落ちてしまいます。

ドラマ「産まない女はダメですか? DINKs のトツキトオカ」のオープニングテーマである『壊れた食卓』は、裏切りを越え、本来の自我を探し求める覚醒を描いた楽曲です。韓国語と日本語を織り交ぜながら、崖っぷちに立たされても「明日は誰として生きるのか」と問い続ける強い意志を表現しています。

EDテーマ/伊東歌詞太郎「雨上がりに」

【コメント】

僕らもアサも、毎日いろいろな天気の空で生きています。

消したいものは消せないし、でも消したくないものもちゃんと消えない。

奇跡のない空を見続けること、それが奇跡になることが最近やっとわかりました。

実写化されて、どんな奇跡のない空の先を見せてくれるのか楽しみです。

北実知あつき先生、ドラマ化おめでとうございます!

宮澤エマさん、初主演おめでとうございます!

「幸せ」と「絶望」の境界線――語られなかった“前日譚“「エピソード0」が TVer にて配信決定!

第1話放送終了後、TVerにて「産まない女はダメですか? DINKsのトツキトオカ エピソード0」を配信！

ドラマ本編では描ききることができなかった緒方(北山宏光)と千紘(渡邉美穂)の暗い過去と、これから巻き起こる大波乱など知る由もないアサと哲也の幸せな日々を丁寧に描きます。平穏の裏に隠された、恐ろしくも切ないそれぞれの結婚生活を是非、ドラマ本編と合わせてお楽しみください！

【「エピソード0」配信日時】

#1放送終了後の【3/30 23:55~】より TVer、ネットもテレ東、Leminoで配信予定となります。

イントロダクション

結婚3年目、金沢アサ(宮澤エマ)と夫・哲也(浅香航大)は共働きで意識的に子供を持たない【DINKs】として、穏やかで自由な日々を送っていた。毒親に支配された壮絶な過去から「子供は絶対に持たない」と心に誓っていたアサ。

周囲からの「子供はまだ?」、「作らないなんて変」という無遠慮な言葉に傷つくこともあったが、哲也の「二人で生きていこう」という言葉が、彼女の心の支えだった。しかし、その信頼は残酷な形で裏切られる。

密かに「父親になりたい」と願っていた哲也は、アサの意思を無視し、避妊具に穴を開け、避妊に失敗したように見せかける。何も知らないアサは、体調不良を感じて訪れた産婦人科で、衝撃の妊娠の事実を告げられる。

さらに運命の悪戯か、そのクリニックには哲也の高校時代の後輩・宇都宮沙也香(秋元真夏)が勤務していた――。望まぬ妊娠と、夫の過去を知る女。幾重にも重なる運命の歯車が、アサの人生を狂わせていく。

番組概要

【タイトル】 ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ」

【放送日時】 2026 年3月30日(月)スタート 毎週月曜 よる 11 時 6 分~11 時 55 分 放送

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Lemino」にて第一話から最新話まで

見放題配信

▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信!

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer:https://tver.jp/episodes/ep65dv4xff

▶テレ東 HP(ネットもテレ東):https://video.tv-tokyo.co.jp/umanaionna/

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】 北実知あつき「DINKs のトツキトオカ 「産まない女」はダメですか?」(ぶんか社刊)

【主演】 宮澤エマ

【出演】 浅香航大 秋元真夏 増子敦貴(GENIC) 前原瑞樹 渡邉美穂 皆本麻帆 吉田ウーロン太/ 藤真利子 西田尚美 北山宏光

【脚本】 北川亜矢子

【監督】 河原瑶

太田勇(テレビ東京) 松丸博孝

【音楽】 中村巴奈重

【オープニングテーマ】SUMIN「壊れた食卓」

【エンディングテーマ】伊東歌詞太郎「雨上がりに」(Chouette. /ログイン)

【チーフプロデューサー】 北川俊樹(テレビ東京)

【プロデューサー】 太田勇(テレビ東京)難波裕介(PROTX)長谷川晴彦

【制作】 テレビ東京 PROTX

【製作著作】 「産まない女はダメですか?」製作委員会

【公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/umanaionna/

【公式 X(Twitter)】 @premiere23_tx https://x.com/premiere23_tx

【公式 Instagram】 @premiere23_tx https://www.instagram.com/premiere23_tx

【公式 TikTok】 @premiere23_tx https://www.tiktok.com/@premiere23_tx

【ハッシュタグ】 #うまダメ

（C）「産まない女はダメですか?」製作委員会

◆原作情報

タイトル:「DINKs のトツキトオカ「産まない女」はダメですか?」(ぶんか社刊)

著者:北実知あつき

◆URL:https://www.yomonga.com/titles/2432/

（C）北実知あつき/ぶんか社