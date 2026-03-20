着せ替え人形「リカちゃん」と今年TVアニメ化も決定している人気絵本シリーズ『パンどろぼう』とコラボレーションした『パンどろぼうだいすきリカちゃん』（希望小売価格：5,500円／税込）が226年3月28日（土）に発売決定！ 全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて販売します。

『パンどろぼうだいすきリカちゃん』は、絵本シリーズ『パンどろぼう』の世界観を全身で表現したリカちゃんです。

ブラウンのベレー帽に「パンどろぼう」がプリントされたトップス、パンの総柄のキュロットをあわせ、作品の温かくかわいらしい雰囲気を表現しました。

キュロットの柄は作中にでてくる「せかいいちおいしいもりのパンや」の「うさぎパン」「こあらパン」「コロッケパン」などが全面に配置されたオリジナルデザインです。

緑色のスカーフは「パンやのおじさん」がつけているシェフスカーフを、赤いイヤリングは「パンどろぼう」の鼻をイメージしています。

作中で印象的な「まずい」の場面を描いたリカちゃんサイズの紙小物が付属し、食パン型のバッグに絵本を入れることも可能です。

子どもから大人まで「パンどろぼう」の魅力に心奪われているすべての方に楽しんでいただきたい商品です。

「パンどろぼう」について

●ストーリー紹介

“パンどろぼう”って、なにもの！？読み聞かせが楽しいユーモア絵本まちのパンやから サササッと とびだす ひとつのかげ。パンが パンをかついで にげていきます。

「おれは パンどろぼう。おいしいパンを さがしもとめる おおどろぼうさ」 パンに包まれた、その正体とは― ―！？

お茶目で憎めないパンどろぼうが、今日も事件をまきおこす！

●著者プロフィール

柴田ケイコ（しばた けいこ）高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP 研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。

商 品 名：「パンどろぼうだいすきリカちゃん」

発 売 日：２０２６年３月２８日（土）

希 望 小 売 価 格：５,５００円（税込）

対 象 年 齢：３歳以上

商 品 内 容：人形（ドレス、イヤリング、ソックス、下着着用）、バッグ、帽子、クツ、絵本（紙小物）

取 扱 場 所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/shop/）等版

（C） ＴＯＭＹ ©Keiko Shibata／KADOKAWA

商 品 サ イ ト： licca.takaratomy.co.jp/products/lineup/item.html?i=982074

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