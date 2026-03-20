W杯ホスト国と対戦するポルトガル代表が発表！…C・ロナウドら負傷の主力数名が不在に
ポルトガルサッカー連盟（FPF）は20日、今月に行われる国際親善試合に臨むポルトガル代表メンバーを発表した。
ポルトガル代表はFIFAワールドカップ2026に向けた最後のインターナショナルマッチウィークで、いずれもホスト国であるメキシコ代表（3/28）、アメリカ代表（3/31）とアウェイで対戦する。
両試合に向けてロベルト・マルティネス監督は、ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）、ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）ら27名を順当に招集した。
その中でウェストハムに所属するMFマテウス・フェルナンデスが唯一の初招集となった。
一方、負傷離脱中のエース、クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）やルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）、ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ／イングランド）らが招集外となった。
ポルトガル代表のメンバー27名は以下の通り。
▼GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ジョゼ・サ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ルイ・シルヴァ（スポルティングCP）
▼DF
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ／イングランド）
ゴンサロ・イナシオ（スポルティングCP）
アントニオ・シウヴァ（ベンフィカ）
トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
▼MF
ロドリゴ・モラ（ポルト）
ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
サム・コスタ（マジョルカ／スペイン）
マテウス・フェルナンデス（ウェストハム／イングランド）※初招集
▼FW
ペドロ・ゴンサウヴェス（スポルティングCP）
フランシスコ・トリンコン（スポルティングCP）
ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）
フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）
ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）
ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
リカルド・オルタ（ブラガ）
ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ／スペイン）
ポルトガル代表はFIFAワールドカップ2026に向けた最後のインターナショナルマッチウィークで、いずれもホスト国であるメキシコ代表（3/28）、アメリカ代表（3/31）とアウェイで対戦する。
両試合に向けてロベルト・マルティネス監督は、ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）、ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）ら27名を順当に招集した。
一方、負傷離脱中のエース、クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）やルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）、ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ／イングランド）らが招集外となった。
ポルトガル代表のメンバー27名は以下の通り。
▼GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ジョゼ・サ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ルイ・シルヴァ（スポルティングCP）
▼DF
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ／イングランド）
ゴンサロ・イナシオ（スポルティングCP）
アントニオ・シウヴァ（ベンフィカ）
トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
▼MF
ロドリゴ・モラ（ポルト）
ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
サム・コスタ（マジョルカ／スペイン）
マテウス・フェルナンデス（ウェストハム／イングランド）※初招集
▼FW
ペドロ・ゴンサウヴェス（スポルティングCP）
フランシスコ・トリンコン（スポルティングCP）
ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）
フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）
ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）
ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
リカルド・オルタ（ブラガ）
ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ／スペイン）