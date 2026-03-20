ベルアメールの夏コレクション登場♡涼やかショコラと贅沢スイーツ特集

ショコラ専門店ベルアメールから、夏の情景や高揚感を映し出した季節限定コレクションが登場します。アイスクリームやフロートをモチーフにした華やかなショコラや、喉越しを楽しむ水菓子など、日本の夏にぴったりなラインナップが勢ぞろい♡見た目も味わいも涼やかで、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりなサマースイーツをチェックしてみてください。

夏限定ショコラ＆ゼリー

サマーパレショコラ



価格：1枚 357円 / 5枚 2,052円（税込）

アイスクリームをテーマにしたパレショコラは、ワッフルコーンをイメージしたクランチのサクサク食感が魅力。ドライフルーツやナッツが彩る見た目も爽やかです。

「ストロベリーミルク」「オレンジクリーム」「ソーダ」「アプリコットキャラメル」「チョコナッツ」の5種展開。

※4月17日より発売開始

フルーツフロート



価格：各種1コ 422円 / 6コ 2,916円（税込）

ミルクゼリーとフルーツゼリーの二層仕立てで、つるんとした喉越しが楽しめる新感覚スイーツ。「ストロベリー」「メロン」「レモン」の3種類が揃い、爽やかな味わいを堪能できます。

※4月17日より発売開始

とよす洛味堂の季節限定♡春を味わうアスパラあられが今年も登場

和洋が融合した涼菓＆ギフト

ショコラ水羊羹



価格：3コ 918円 / 12コ 3,780円（税込）

ショコラと和の餡を組み合わせた新感覚の水羊羹。「あんみつゼリー」「抹茶小豆」「和栗ビター」の3種がラインナップされ、みずみずしさとコクのバランスが絶妙です。

フルーツフロート＆ショコラ水羊羹14コ



価格：14コ 5,400円（税込）

新作ゼリーと水羊羹を詰め合わせたアソートボックス。清涼感あふれるブルーの専用BOX入りで、夏の贈り物にもぴったりです。

※4月17日より発売開始

焼き菓子も楽しめるラインナップ

フォンダンショコラ



価格：1コ 378円（税込）

しっとり生地の中に濃厚ガナッシュを閉じ込めた贅沢な一品。「ビター」「フランボワーズ」「キャラメル」の3種類を展開。温めることでとろける食感も楽しめます。

ベイクドレアチーズケーキ



価格：1コ 378円（税込）

なめらかなチーズケーキにホワイトチョコガナッシュを合わせた濃厚な味わい。「ブラン」「フレーズ」の2種展開で、爽やかさとコクを同時に楽しめます。

※フォンダンショコラとベイクドレアチーズケーキは、店頭にて発売中。

※要冷蔵

夏のご褒美＆ギフトに♡

ベルアメールの夏コレクションは、見た目の美しさと味わいの奥深さを兼ね備えたラインナップが魅力。

ひんやりと楽しめるショコラやゼリーは、暑い季節のご褒美スイーツとしてはもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめです。

涼やかな甘さに癒されながら、夏ならではの特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡