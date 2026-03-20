俳優の山粼賢人さん（31）主演の映画『キングダム』シリーズの最新作の公開を記念して、シリーズ初のシネマコンサートが開催されることが決定しました。

中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・嬴政を描く漫画『キングダム』を実写映画化する人気シリーズ。5作目となる最新作『キングダム 魂の決戦』が、7月17日に公開されることが発表されています。

そして、今回最新作の公開を記念して、シリーズ初のシネマコンサートを全国4大都市で開催することが決定。シネマコンサートとは、大スクリーンで映画を上映し、音声やセリフ、効果音はそのままに、劇中に流れる音楽パートをオーケストラが映像に合わせて生演奏するというもので、映画をライブ感覚で体感できるぜいたくな映画鑑賞スタイルです。

今回、上映される作品は、2019年に公開された第1作『キングダム』。134分の映画本編を全編ノーカットで上映し、フルオーケストラの生演奏で作品を盛り上げます。

公演は、7月5日の東京国際フォーラムからスタートして、大阪、福岡、横浜の全国4大都市で開催される予定です。