◆オープン戦 オリックス２―６阪神（２０日・京セラドーム大阪）

オリックス・山下舜平大投手が右肘のコンディションン不良で離脱することが２０日、決まった。この日、先発予定だった阪神戦（京セラドーム大阪）の登板を回避。岸田護監督は「そんなに大きいことではないけど、ちょっと治療の方に回っていきます。大事を取って。不安がなければ帰ってきてもらいます」と説明した。

４試合の登板に終わった２５年は、３月７日のオープン戦・巨人戦（京セラドーム大阪）で成長過程による腰のコンディション不良を発症。プロ６年目の今季は腰に負担のかからないフォームでコンスタントに力強い球を投げることを反復練習し、キャンプから順調な仕上がりを見せていた。オープン戦でも２試合に登板し、計１０回２／３を３失点だった１６１キロ右腕。前日１９日は大阪・舞洲の球団施設で筋力強化に取り組んでいた。

指揮官はこの日、２７日の楽天戦（同）の先発を、ＷＢＣ帰りのエース・宮城に託すと発表。同時に「（山下は）そんなにめちゃくちゃ（復帰が）早くはないと思う。（先発ローテは）ずらします」と見通しを明かした。長いシーズンを見据え、万全を期すことになる。