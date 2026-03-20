グラビアアイドルの三田悠貴（27）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。

「1月のサウナむちゃくちゃ寒かったに〜」とつづり、谷間開放の茶色いサウナウエアに緑のサウナハット姿を披露した。

「CBCテレビ『道との遭遇』ロケ 高知県の四万十川から人生初トラックサウナに入りました。マキ釜から炎がでる中ちょっと経てば汗ダーダー」と説明。サウナ内での汗だくショットや、四万十川の天然“水風呂”を前にしたショットをアップ。「外にでて四万十川にザブーーーン（川風呂）川に辿り着く前に風で整っちゃったよーーー トラックの荷台にサウナという新たな出会いにすごく興味をもちました！ 最高でしたー！！！」と振り返った。

ファンやフォロワーからも「スタイル良すぎ」「ガチ可愛い」「美しすぎる」「唯一無二の存在」「開放感、ええなぁ」などのコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。