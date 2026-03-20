上方演芸界の若手の登竜門的大会「第５５回ＮＨＫ上方漫才コンテスト」が２０日、ＮＨＫ大阪放送局で行われ、「例えば炎」が優勝した。

決勝で「豪快キャプテン」を５対２で制した。はタキノルイは「めちゃくちゃうれしいのもありますし、ビックリしてるっていうのもありまして。運が良かったなって思います」と笑顔。田上は「『おかあさんといっしょ』ぶりのＮＨＫ大阪のテレビで、あの日はみんなが優勝やったと思うんですけど、今日は唯一の優勝ができてうれしいです」とテレビ賞レース初タイトルに笑みを浮かべた。

豪快キャプテンは、２年目の時からライブに毎月ゲストで呼んでいたという。その先輩に勝利し田上は「憧れの先輩と決勝でやれた時点でうれしかった。去年Ｍ―１で決勝先に行かれて悔しいなと思っていたので、ここで１回逆転」とニッコリ。去年までと変更した点について、タキノは「寄席の出番が増えたので、僕らのことを知らない人に向けてする漫才が増えました。ボケが結構変わった気がしますね」と自己分析した。

本選で意識したことは、ホールではなくスタジオという「空間」を挙げた。タキノは「つかみは絶対入れたかった。なんかお客さんを巻き込みたかった」とネタ前にお客さんにしゃべりかけ、会場の空気をすべて味方につけた。田上は「『ほっと関西』に出ている嶋田ココアナが妹の友達。家族ごとファンなので、ココちゃんにやっと会えるな。無理やりにでも会いたいです」と「おかあさんといっしょ」に次ぐＮＨＫネタで笑わせた。

本選にはほかにライムギ、豪快キャプテン、もも、シカノシンプ、ジョックロック、侍スライス、タレンチが出場した。