ＡＩ（人工知能）時代の人間の尊厳について研究する慶応大Ｘ（クロス）ディグニティセンターは２０日、健全で闊達（かったつ）な情報空間を構築するための新組織を今年秋頃に設立すると発表した。

大学やメディア、プラットフォーム（ＰＦ）事業者、ＳＮＳのクリエイターらが協働し、業界や世代を超えた対話や共同研究を行う。

同大三田キャンパス（東京）で同日開かれたシンポジウムで明らかにした。

新組織では、▽記者や学生、クリエイターらが次世代のメディアについて議論する円卓会議の開催▽信頼性の高いニュースを配信するメディアやＰＦ事業者が評価されるシステムの構築▽ＳＮＳのリスク分析や改善に向けた産学連携の調査・研究――などを検討する。

同大の水谷瑛嗣郎准教授は「ＡＩの浸透を見越し、人間の尊厳と民主主義を維持できるよう、多くのプレーヤーと共に健全で生き生きとした情報空間の構築を目指す」と説明した。

シンポでは報道機関やＰＦ事業者、若手クリエイター、学生らが新組織にコメントを寄せ、山口寿一・読売新聞グループ本社社長は「誰もが情報発信できる時代なので、皆が力を合わせないといけない。活動に積極的に参加したい」と述べた。