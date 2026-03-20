全日本プロレス２０日の八王子大会で「斉藤ブラザーズ」ＶＳ「タイタンズ・オブ・カラミティ（ＴｏＣ）」のシングル２番勝負が行われ、斉藤ジュン（３９）がタロース（３４）に、斉藤レイ（３９）が綾部蓮（２９）にそれぞれ敗れた。

双子の兄弟であるジュン＆レイの斉藤ブラザーズは、１５日後楽園大会で世界タッグ王者であるＴｏＣに挑戦するも、ベルト奪取に失敗。この日はそれぞれ一騎打ちでの雪辱戦に挑んだ。

２１３センチの巨体を誇るタロースと対峙したジュンは、Ｄｙｉｎｇ Ｌｉｇｈｔをさく裂させるなど猛攻撃に出る。しかし２発目をラリアートで迎撃され、ダブルダウン。その後エルボー合戦を制されると、最後はチョークスラムでマットに叩きつけられて３カウントを聞いた。

一方のレイは綾部と対戦。場外戦で激しい攻防を繰り広げれば、リングでも掌底からブレーンバスターを決めるなど優位に試合を進める。しかし、とどめのＢＢＱボムからは避けられ、ドロップキックでの反撃を許す。アイアンメイデン（チキンウイング式ドラゴンスリーパー）の体勢に捕らえられると脱出かなわず、ギブアップでの敗北を喫した。

試合後はジュン、レイともにノーコメント。勝利した綾部は「斉藤ブラザーズ、これが絶望だ。悪夢はまだ終わらない…」とあざ笑っていた。