◆オープン戦 オリックス２―６阪神（２０日・京セラドーム大阪）

阪神が誇る村上頌樹投手（２７）＆坂本誠志郎捕手（３２）の最強バッテリーが、開幕Ｇ倒の準備を整えた。初回に西川の右犠飛で先制され、２回に紅林の中犠飛で２点目を献上。珍しく失点を繰り返したが、昨季セ・リーグ３冠の右腕は「いつも以上にベンチで（坂本と）会話して意思疎通を図りながら投げた」と３回から立ち直った。ＷＢＣ帰りの相棒と今季初めて組み、手応え十分の９３球だった。

「しっかりコースに投げ切れるかを重視してやっていた」。６０キロの超スローボールなど緩急自在の投球で無四球６奪三振と上々の内容で、最終的に６回３安打２失点。坂本も「特に変わらず投げてくれた。大丈夫」と太鼓判だ。昨季は村上の全２６登板で女房役を務め、進化を後押しした。藤川監督も「リズムも良くなってきたし、バッテリーの連係は取れているように見えた」と全幅の信頼を置く。

侍ジャパンの一員として世界と戦った坂本は、打撃でも村上を援護した。同点に追いついた直後の２回１死満塁。「追い込まれてからうまく対応することができた」と高谷の低めスライダーに食らいついて左前に運んだ。チーム合流後の初安打初打点は決勝２点打。「追加点のほしい場面で打つことができて良かった」と振り返った後、つなぎ役を担う男は「開幕してから打ちたい」と切り替えた。

２７日の巨人との開幕戦（東京Ｄ）まで１週間。村上と坂本のバッテリーはＧ戦通算７戦４勝０敗、防御率０・５４と圧倒的な強さで立ちはだかってきた。何より、伝統の一戦は勝負師としての血が騒ぐ。「しっかりと調整して、東京ドームに乗り込んでいけるように準備したい」と村上。黄金バッテリーに死角はない。超満員にふくれ上がるであろう敵地で、２０２６年シーズンの１勝目を手にする。（中野 雄太）