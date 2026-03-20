◇女子ゴルフツアー Vポイント×SMBCレディース第1日（2026年3月20日 千葉県 紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）

今季第3戦の第1ラウンドが行われ、プロ2年目の青木香奈子（25＝マイナビ）が3バーディー、3ボギーの72で回り10位と好位置につけた。

インから出てパープレーで迎えた後半の8番でボギーを叩いて後退したが、最終9番で6メートルのバーディーパットを沈めてイーブンパーに戻した。

上位でフィニッシュした青木は「コースとの相性と、キャディーとの相性（が良かったの）かな」と笑顔でうなずいた。

キャディーを務めたのはジュニア時代からの盟友で今年プロテストに挑戦する木下夏帆。前回大会でもバッグを担いで13位の好成績をアシストした。頼れる相棒の的確な読みにも助けられ計28パットとグリーン上でスコアをつくった。

開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースは予選落ち。試合に出なかった先週はトレーナーとショットの際の体の動きを確認。「全然できないけどピンとは来ている。アイアンがましになっている」と復調のきっかけは見つけている。

今季はQTランク72位で主戦場は下部ツアー。レギュラーツアーでは限られた試合でポイントを稼がなければいけない。ルーキーイヤーだった昨季も同じような立場で開幕を迎えたが、この大会で稼いだポイントが効いて第1回のリランキングを突破した。その再現を狙っている。

「去年はリランキングが1回だけだったので、2回目も突破したい。シードを取れれば最高。ここは苦手意識がないので、ここで勢いをつけたい」と話す口調に力がこもった。