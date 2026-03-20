女優の黒柳徹子（92）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋 特別編 祝！金メダルSP」（後8・10）に出演し、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア金メダルのりくりゅうこと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）をゲストに迎えた。

2人の出演は22年以来、4年ぶり。黒柳は2人から、首にメダルをかけられて「凄い！金ですよ？金」と大はしゃぎしていた。

番組では2人の五輪での演技を振り返った。冒頭から緊張のためか、声のボリュームが小さい木原。「この出会いが奇跡だったのかなって思います。全てがやっぱり璃来ちゃんと…」と控えめに話すと、黒柳は「もうちょっと大きい声でいい？」とリクエストし、スタジオが笑いに包まれた。

さらに五輪での演技について、2人から解説を受けた。エキシビションでは、木原が三浦を逆さまに持ち上げ、スピンする「アップサイドダウン」の映像が。三浦は「一時、（試合でも）やっていたんですけど、しんどすぎてやめました」と明かした。

アクロバティックな技の数々に、黒柳は「でも凄いね。投げられたり、引っ張られたり、回されたり…」と驚き。「怖くはないんですか？あなたは」と三浦に問いかけた。三浦は「楽しいです。でもこれ頭に凄く血が上るんです」と打ち明けた。

さらに黒柳は「よく見ていたら、投げられる方も投げられる方だけど、投げる方も投げる方ですよね。足の先の方、2つそろったのを逆さづりに持ってですよ？」とも指摘。「上が足ですよ？嫌だぁ…」とつぶやき、2人の笑いを誘っていた。