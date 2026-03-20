新「“FR”セダン」上陸！

ステランティス ジャパンは2026年3月17日、アルファ ロメオの高性能スポーツセダン「GIULIA Quadrifoglio（ジュリア クアドリフォリオ）」の限定車「GIULIA Quadrifoglio Collezione（ジュリア クアドリフォリオ コレッツィオーネ）」を発表しました。

今回発表されたジュリア クアドリフォリオ コレッツィオーネは、アルファロメオのハイパフォーマンスモデルの象徴である四つ葉のクローバー（Quadrifoglio）が、市販車で初めて「Giulia Ti Super」に刻まれた1963年への敬意を込め、その発売年にちなんで全世界で（同時発表のステルヴィオとあわせて）63台のみが限定生産される希少性の高いモデルです。

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その中でも日本市場に導入されるジュリアは、わずか11台（左ハンドル仕様：7台、右ハンドル仕様：4台）という極めて少ない枠となっています。

最大の特長は、特別に設定されたボディカラーです。かつての名車「33 Stradale」をルーツとした限定モデルの外装色「Rosso Villa D’Este（ロッソ・ヴィラ・デステ）」を基に再構築された専用色、「GIULIA Collezione Red（ジュリア コレッツィオーネ レッド）」が新設定されました。

光の加減によって黒味を帯びる深みのある濃赤色が、スポーツセダンの造形を際立たせ、精悍な印象を与えます。

ボディサイズは全長4635mm×全幅1865mm×全高1435mmとなっており、日本を代表するスポーツセダンの日産「スカイライン」やレクサス「IS」よりも全長が短く、日本の道路事情でも扱いやすいサイズに収まっています。

コンパクトなボディに押し込まれる心臓部は、2.9リッターV型6気筒ツインターボエンジンです。燃料噴射方式を従来の直噴単体から、直噴とポート噴射を組み合わせた新方式のデュアルインジェクションへと刷新し、インジェクター数も6本から12本へ増設。

その結果、最高出力は従来の510psから520psへと向上しています。トランスミッションは電子制御式8速オートマチックを組み合わせ、強力なパワーを後輪（FR）へと伝達します。

この強力なパワーユニットには、モータースポーツ分野で圧倒的な信頼を得ているAkrapovic（アクラポビッチ）製のエキゾーストシステムが採用されています。純チタン製マフラーとカーボン製フィニッシャーが組み合わされ、高く乾いた排気音がドライバーの感性を刺激します。

エクステリアには、カーボン加飾フロントグリルやカーボンミラーハウジングをはじめ、ジュリア専用装備となるカーボンルーフなど、軽量かつ高剛性なカーボンファイバー素材が惜しみなく投入されています。

また、足回りにはカーボンセラミックブレーキを採用。Brembo（ブレンボ）製のブラックキャリパーには、高い耐久性と放熱性を備えるアノダイズド加工（アルマイト加工）が施され、赤い「Alfa Romeo」ロゴが輝きます。

インテリアも特別な空間に仕立てられました。ドアパネルやダッシュボードには赤いステッチが施され、ボディカラーとの統一感を演出。ヘッドレストには「Collezione」の文字と、シリアルナンバーが刺繍された特別感のある仕立てとなっています。

ジュリア クアドリフォリオ コレッツィオーネの価格（消費税込）は、1963万円です。販売はその希少性を踏まえて抽選となり、全国のアルファ ロメオ正規ディーラーにて、2026年3月20日から4月19日までの期間、申込を受け付けます。