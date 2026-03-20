7人組グループ・BTSが3月20日、The 5th Album 『ARIRANG』をリリースし、タイトル曲『SWIM』のMVを公開。メンバーからコメントが届きました。

アルバム『ARIRANG』は、BTSの出発点である『韓国から始まったグループ』というアイデンティティと、メンバーが感じている喜びや楽しさ、深い愛といった普遍的な感情を凝縮した作品です。

BTSは21日、韓国・ソウルで行われる『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』で、タイトル曲を含む新曲のパフォーマンスを披露する予定です。

■メンバーからコメント「心から楽しみにしています」

アルバムについてメンバーは「約3年9か月ぶりに完全体で届ける今回のアルバムは、僕たちのルーツとアイデンティティーを改めて見つめ直し、今のBTSが最も伝えたい思いとARMY（BTSファンの呼称）の皆さんへの思い、そして未来へ向かって進んでいく意思を込めたアルバムです」とコメントしました。

また、本作のタイトル曲『SWIM』についてJung Kookさんは「変化と悩みの中でも一緒に前進するというメッセージを込めた曲です」と説明し、Jiminさんは「RM兄さんが作詞を手がけ、再会したファンと共に未来へ進もうという意思を表現しました」と明かしました。

4月に、約7年ぶりの来日公演を予定しているBTS。Vさんは「久しぶりに皆さんにお会いできることを心から楽しみにしています」と話しました。