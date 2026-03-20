ボートレース桐生の「ルーキーシリーズ第6戦 みどり市議会議長杯」は20日、準優勝戦3番が終了。21日、最終日の12Rで行われる優勝戦出場の6人が出そろった。

準優勝戦第2弾の10Rで、鰐部太空海（24＝愛知）は抜きで1着。1周1マークは外マイから2番手を航走していたが、インから逃げ態勢を築いたかに思われた若林義人が2マークで失速気味に。そこを握って回った鰐部がホームストレッチで若林を捉えて逆転した。

「スリットで前にいた田中（駿兵）選手に追いついた。行き足、伸びが良くて、ターン回りもいいですね。乗り心地も良さそうで、ストレスなくビューッと回れました」とエンジンの仕上がりには大満足。3日目までは伸びに偏っていた相棒69号機は4日目に本格化して、ベスト6メンバーに入っても威張れる舟足だ。

これで桐生は前回（昨年11月21〜25日、一般戦）からの連続での優勝戦進出となった。「その時は2着だったのでリベンジマッチですね。頑張ります」と気合十分で話した。

優勝戦は2号艇になった。4、5号艇の若林、倉田茂将のピット離れがやや優勢で進入は流動的。枠主張の2コースでもチャンスはあるが、ダッシュのカドに持ち出せれば昨年9月3日の鳴門以来となる通算2Vの可能性は、さらに膨らむ。スタート展示から目が離せない一戦となった。