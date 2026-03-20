「ファーム・西地区、ソフトバンク４−３阪神」（２０日、タマホームスタジアム筑後）

阪神は終盤に追い上げるも１点差に泣いた。先発・富田は４回４失点とピリッとしなかったが、２番手・今朝丸が４回無失点の好投。打っては嶋村が２０１７年の最多勝右腕・東浜から２安打と存在感を放った。

平田２軍監督は試合後、先発・富田の投球に「本来の球のキレ、コントロールがない」と首をひねった。特に、同点の三回１死二、三塁から相手４番・石塚に勝ち越し３ランを献上した場面を「大いに反省だな」と振り返った。主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発・富田は４回４失点。同点の三回には石塚に３ランを被弾した。

「まだ本来の球のキレ、コントロールがない。試合で出し切れてない。あそこでやっぱ一発というのはね、これだけ１軍を経験してるピッチャーなんでね、大いに反省だな」

−２番手・今朝丸は４回無失点。

「良かったね。今日はクイックでもある程度（フォームの）タイミングも合ってたし、落ち着いて投げてるよ。真っすぐもマックスで１４７キロぐらい出てたし、変化球のコントロール、コンビネーションも良かったね」

−嶋村が２安打。

「ましてや（相手投手は）東浜やから。１軍クラスのピッチャーから打ったっていうので、いい意味で自信につなげてほしいよな」

−背番号８５のユニホーム姿を見るのは

「初めて。違和感ないよ、しっかり努力してた結果だし。今日もこうやって結果出しよるやん…結果出しよるやん！もう、とにかく坂本やら、伏見やら、梅野やら、この辺を抜かなあかんわけやから、これからがスタートよ」