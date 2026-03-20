3連休初日の20日、県内は春の日が差し行楽日和となりました。今シーズンの営業を開始した阿賀野市の遊園地は、さっそく多くの家族連れなどで賑わいました。



【藤森麻友アナウンサー】

「日差しが注ぐ中2026年度サントピアワールドが開園した」



阿賀野市のサントピアワールド。



冬の休園期間を経て今シーズンの営業を再開し、さっそく多くの家族連れなどが駆けつけました。





【訪れた人は】「高いところが楽しかった」「ずっと来ている。小さい時の思い出も思い出せて懐かしいと感じる」「迷路がとても楽しい。（子供が）楽しそうに乗っていて良かった連れてきて、と思った」「珍しいものがいっぱい」レトロでユニークなアトラクションが楽しめるサントピアワールドは、今年で開業50周年。節目の年に合わせ、新たなアトラクションも導入されました。【サントピアワールド 高橋修園長】「最新型のVRをつけて体験していただく」かつて稼働し大人気だった伝説の絶叫マシンなどを、バーチャルリアリティで体験できるアトラクションです。【サントピアワールド 高橋修園長】「是非もっとあたたかい思い出を作っていただいて、永遠に続ける遊園地になりたいと思っている」サントピアワールドの今シーズンの営業は11月29日までの予定です。