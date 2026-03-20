お笑い芸人・関根勤が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新した。

この日は、お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんをゲストに招いた。

金ちゃんは事務所の大先輩・西川きよしの「伝説」に言及。「僕らの同期に『デニス』っていう…」と、賞レースで審査を務めた西川が、デニスのネタを絶賛したという。

金ちゃんは「きよし師匠がハマりまくっちゃって。（ネタの最中に）『おもろーい！』って叫んじゃったらしいです」と苦笑。良ちゃんは「賞レースの審査で（大絶叫でネタが）止まったんですよ…。だけど、デニスはその後もウケて。（最終審査で）きよし師匠は『はい！僕はパンクブーブー！』って。違う人に入れる…。ネタを台無しにしといて」と明かし、関根を笑わせた。

良ちゃんが、西川と横山やすしさんの伝説的コンビ「やすしきよし」について「けっこう豪快なのが、やすし師匠じゃなくて、きよし師匠とか。なんかやすし師匠のことも殴りつけてたって…」と話すと、関根は「ああ。もう（横山さんが）遅刻したりなんかすると。殴られてたっていうから。熱い人だよね」と話していた。