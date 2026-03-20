ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した爐蠅りゅう瓩海隼葦才来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組が、２０日にテレビ朝日で放映された「徹子の部屋 特別編」に出演。木原は米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の熱烈なファンであることを明かした。

番組ではミラノ・コルティナ五輪での演技を振り返りながら、さまざまな話題を２人が語った。結成当初からカナダで指導するコーチのブルーノ・マルコット氏もオンラインで出演すると、木原について「大谷の帽子やシャツをいつも身に着けている」とエピソードを明かした。

木原は大谷について改めて司会の黒柳徹子から問われると「すごく応援させていただいています。漫画でもできすぎな素晴らしい能力。大谷選手のようなプロ野球選手になりたい」と熱弁すると、隣の三浦が「おいおい」とツッコミ。そして木原は「本当に憧れの存在です」と大谷への熱い思いを繰り返し強調した。

一方、師匠のマルコット氏について木原はその存在の重要性を力説。「（いなければ）今までの戦績を挙げることはできなかった。なくてはならない最高のコーチだと思う」、三浦も「ポジティブなことを見つけ出す前向きな方」と２人に寄り添った指導が金メダルにつながったと語った。

木原はフィギュアスケートをやっていなかったら、野球の道に進んでいたかもしれない。