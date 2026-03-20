昨年のジャパンＣを制した欧州年度代表馬カランダガン（セン５歳、仏Ｆ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）がドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（２８日、メイダン・芝２４１０メートル）に参戦することが正式に決まった。馬主のアガ・カーン・スタッズが２０日、公式Ｘで発表した。

公式Ｘでは「カランダガンは昨年２着だったドバイシーマクラシックで２０２６年のキャンペーンをスタートさせる予定です」と報告。続けて「彼はあす（２１日）、アルクオーツスプリントに向けてすでにメイダンで準備している同じ厩舎所属のライェフカと合流するために出発する予定です」と明かしている。さらに同スタッズのレーシングマネジャーを務めるネモネ・ルース氏も召如屮ランダガンの状態には非常に満足しています。彼は絶好調で、このレースは当初からシーズンの初戦として予定していました」と投稿している。

同馬は昨年のドバイ・シーマクラシックでダノンデサイルの２着。続くコロネーションＣ・英Ｇ１でも２着に敗れたが、地元フランスのサンクルー大賞でＧ１初制覇を飾ると、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳ、ジャパンＣとＧ１・４連勝を達成した。