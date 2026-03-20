【暴風警報】新潟県・佐渡市に発表 20日22:03時点
気象台は、午後10時3分に、暴風警報を佐渡市に発表しました。
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佐渡では、21日未明まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■三条市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■柏崎市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■新発田市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■小千谷市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■加茂市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■村上市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■糸魚川市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■妙高市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■五泉市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■上越市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■佐渡市
□暴風警報【発表】
21日未明にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
■魚沼市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■南魚沼市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■胎内市
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■阿賀町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■湯沢町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■津南町
□なだれ注意報
22日にかけて注意
■関川村
□なだれ注意報
22日にかけて注意