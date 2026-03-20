プリントシール機の30周年を記念した体験型展示が20日、東京・渋谷でスタートし、展示会を訪れた人を取材しました。

1995年、『プリント倶楽部』から始まったプリントシール機。当時、中高生を中心にブームとなりました。会場には、30年の歴史を振り返る年表や、プリを貼る場所として定番だったプリ手帳やガラケーなど懐かしのアイテムが並んでいます。

2007年にデカ目ブームの火付け役となった平成のシール機も復活。デカ目になる撮影機能と落書き加工を実際に体験できます。

中学生時代の同級生と楽しんでいた人は、「懐かしいですね、盛れ具合が」「あの当時の盛れ具合。ちゃんと誰が映ってるかわかる」と話しました。

また、別の来場者は、「最近のプリも（子どもと）一緒に撮ることがあるんですけど、すっぴんで行っても盛れるじゃないですか。プリで必死に頑張って盛れるように一生懸命メイクしていた時代を思い出してすごく懐かしい気持ちになりました」と当時の思い出を振り返りました。

■平成のプリ機初体験

平成プリ初体験の中学2年生は「めっちゃ平成！確かに！」と盛り上がり、「ハートがいっぱいとか普段のやつではないので、これは平成プリならではかな」と驚いた様子を見せました。

時代と共に変化を続けてきたプリントシール機ですが、変わらないこともあるそうでフリュープリントシール機事業部の小川菜摘さんは、「仲良しの友達と“どういうふうに撮る？” “どんなポーズをする？”って相談しあって楽しく思い出を残せるのはずっと変わらないと思っています」と語りました。