春は「ワイドパンツ」どう穿く？【GU】そのまま真似するだけでOK！「オンオフコーデ」

きれいめにもカジュアルにも着まわしやすいワイドパンツ。春はどう穿くのがおしゃれ？ 迷ったらスタッフさんの着こなしを参考にしてみて。今回は【GU（ジーユー）】のワイドパンツを使った、オンコーデとオフコーデを紹介します。気になったらアイテムごと真似してみて。

きれいめブラウスで春らしいオンコーデ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

ワイドパンツにトレンドのボウタイブラウスを合わせた女性らしいコーデ。ブルー × ナチュラルカラーが春らしく軽やかな、春の通勤にもおすすめのスタイルに仕上がっています。ワイドパンツは程よいゆとりがありつつも、落ち感のあるシルエットとセンタープレスですっきり見え。足元はパンプスで上品に演出するのが◎

レザー調ジャケットを合わせたオフコーデ

同じワイドパンツでも、トップスをカジュアルに寄せれば印象は大きく変わります。グレーのインナーにレザー調ジャケットを羽織れば、程よくモードな雰囲気に。黒小物でまとめることで、全体が引き締まって見えそうです。

オンにもオフにも使いやすいワイドパンツは、春コーデの頼れる存在になる予感。ぜひ明るいカラーを選んでみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M