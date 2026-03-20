あんこ好きは必見♡【シャトレーゼ】パリパリサクサク！ 食感が楽しい「パイ」

本格的なスイーツが手頃な価格で買える【シャトレーゼ】では、あんこを使った和洋折衷パイを販売中。お店で焼き上げる「焼きたて菓子」から、手土産にも重宝する個包装になった和菓子まで、あんこ好きなら見逃せない「パイ」を紹介するので、お買い物の参考にしてみてください。

パリパリ & サクサク！ 食感も楽しい！

@megumiko_maniaさんが、「まずパイがパリパリ & サクサク！ 層もしっかりあって食感が楽しい」と絶賛するのが、「北海道産あんこもちパイ」です。店舗で焼き上げる「焼きたて菓子」ですが、一部店舗では取り扱いが無いそう。大福をパイで包んで焼き上げており、公式サイト曰く「北海道十勝産小豆使用の柔らかな自家炊き餡」、「ヨーロッパ産発酵バター」といった、シャトレーゼのこだわりがつまったパイに仕上がっている様子。@megumiko_maniaさんは、「ザラメがたっぷりかかっていて甘くておいしい」ともコメント。さらに、「あんこ & おもちを楽しむなら温めがおすすめ」なのだそう。

手土産にもおすすめ！

@masaki_19740913さんが「お茶のお供にちょうどいい大きさ」とイチオシしている、「田舎パイ あずき」。公式サイトによると、「しっとりとしたパイ生地と発酵バターの芳醇な香りを楽しめる、餡の味わいを引き立てたパイ饅頭」とのこと。「餡に自家炊き甘納豆を加えています」というところも注目したいポイント。シャトレーゼの和菓子ならではの、ぜいたく感が楽しめそうです。個包装の商品なので、手土産にもぴったり。さつまいもを使った、「田舎パイ さつまいも」もあるので、食べ比べしてみてはいかがでしょう。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A