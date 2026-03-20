Ｓｎｏｗ Ｍａｎの看板番組「それＳｎｏｗ Ｍａｎにやらせて下さい」（金曜・後８時、20日は後７時）が２０日に放送され、４月３、１７日に放送予定の３時間ＳＰに世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶとＪｕｎｇ Ｋｏｏｋ（ジョングク）が出演することを発表した。

舞台は韓国ソウル近郊、日韓スタッフ総勢２００人が集結して日韓合作ビッグプロジェクトとして「それスノ」ゴールデン進出３周年を記念して完コピダンス対決を韓国で開催。これにＶとＪｕｎｇ Ｋｏｏｋが出場することが明かされた。Ｖが「日本のＡＲＭＹ（ファンネーム）のみなさんが番組のファンです」と日本語で答える場面が流された。

ＭＶ再生数２０億回超えのＢＴＳ代表曲「Ｄａｙｎａｍａｉｔｅ」と出演者らがコラボダンスする。

またＢＴＳの新曲を日本の番組でＶ、Ｊｕｎｇ Ｋｏｏｋの２人で初めてパフォーマンスすることが告知された。

さらにＢＴＳの２人とＳｎｏｗ Ｍａｎがガチトークをすることを予告。ＢＴＳのメンバー同士でけんかすることもある、など禁断のトークも一部紹介された。