モデルでタレントの益若つばさが２０日、ＡＢＥＭＡ ＴＶのニュース番組「Ａｂｅｍａ Ｐｒｉｍｅ」に出演。日米首脳会談についてコメントした。

高市首相は１９日（日本時間２０日未明）、米ワシントンのホワイトハウスでトランプ大統領と会談。トランプ氏はイランが事実上封鎖したホルムズ海峡の安全航行のための犢弩キ瓩鰺彑舛靴拭９盪垰瓩蓮岼汰干諒櫃枠鷯錣暴斗廖廚箸靴弔痛＼上の制約があると説明し、理解を求めた。

また、高市首相は中東情勢を巡り「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだ」と持ち上げつつ、イランの核開発は許されないとの立場を重ねて表明した。

益若は「一応フルでは見させてはいただいたんですけど、まず高市さんがとても疲れてらっしゃるなっていう印象」と指摘し、「あとはニュースとかだと切り抜いた部分とかだけしか見てなかったんですけど、フルで見たら、私的には、なんかすごく頑張ってくださったと言いますか、できる限りのことをしてくれたのかなっていう印象はあったんですね」と感想を述べた。

「ドナルドだけ」発言については「賛否あるとは思うんですけど、『そんなことないだろう』っていう声もわかりつつも、私の中ではなんか一番皮肉めいた、なんかどっちとも取れるような、『中立に立っている言葉がこれだったのかな』と思って、私は最善の言葉をおっしゃったのかなって印象は受けた」と分析していた。