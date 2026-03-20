BEYOOOOONDS清野桃々姫、活動再開を発表 2025年8月より不安障害のため休養
【モデルプレス＝2026/03/20】不安障害で休養していたハロー！プロジェクトのアイドルグループ・BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）の清野桃々姫が活動を再開することがわかった。3月20日、公式サイトにて発表された。
【写真】ハロプログループ、休養メンバーが復帰 久々集合ショット
公式サイトでは、清野について「体調は順調に快方に向かっており、医師とも相談のうえ、活動再開が可能であることを確認いたしました」と報告。「つきましては、下記コンサート・イベントより活動を再開させていただきます」とし、4月25日開催の「BEYOOOOONDS CONCERT TOUR 2026 SPRING [BEYOSCOOOOOPE]」より活動を再開することを発表した。また「上記コンサート、及び以降の活動に関しては体調の経過を見ながら、活動範囲を検討してまいります」としている。
清野は2025年8月26日、不安障害と診断を受けたことを報告。当面の間休養することを発表していた。（modelpress編集部）
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◆清野桃々姫、活動再開
公式サイトでは、清野について「体調は順調に快方に向かっており、医師とも相談のうえ、活動再開が可能であることを確認いたしました」と報告。「つきましては、下記コンサート・イベントより活動を再開させていただきます」とし、4月25日開催の「BEYOOOOONDS CONCERT TOUR 2026 SPRING [BEYOSCOOOOOPE]」より活動を再開することを発表した。また「上記コンサート、及び以降の活動に関しては体調の経過を見ながら、活動範囲を検討してまいります」としている。
◆清野桃々姫、2025年8月より休養
清野は2025年8月26日、不安障害と診断を受けたことを報告。当面の間休養することを発表していた。（modelpress編集部）
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