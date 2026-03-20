メ～テレ（名古屋テレビ）

3連休初日に痛ましい事故が起きてしまいました。三重県の新名神高速で発生した多重事故で、6人が死亡しました。このうち3人は子どもだったということです。

20日未明、大阪方面へと向かう新名神高速下り「野登トンネル」の出口付近で発生した多重事故。大型トラックが追突し車2台などが炎上しました。

1台の車に乗っていた性別不明の大人とみられる1人、さらに、もう1台の車に乗っていた大人の男女2人と性別不明の子ども3人の、あわせて6人が死亡しました。

あらわになったのは、大きくひしゃげて黒く焦げた車の姿。もはやどんな車だったのかわからないほどです。

わずかにホイールだけがその形をとどめていました。

いったい、何が起きたのでしょうか。

事故当時、トンネル出口付近で渋滞か

事故が起きたのは午前2時20分ごろ。警察によると、当時、現場の約1キロ先の工事のため車線が規制されていて、トンネルの出口付近で渋滞が起きていたそうです。

その最後尾に、大型トラックが突っ込み、合わせて4台が絡む事故となりました。そのうち大型トラックと乗用車2台が炎上。6人が死亡しました。

3連休初日に起きた事故に、高速道路の利用者も胸を痛めます。

「（昨夜）消防車がサイレンを鳴らして走っていってそれで目が覚めた。トラックは走る凶器だから、乗用車とぶつかると悲惨な事故になる」(高速道路の利用者)

事故の影響で新名神高速の一部区間が通行止めとなっていましたが、20日午後9時に通行止めは解除されました。

亡くなった6人の身元特定が進む

「新名神高速の事故による通行止めの影響でしょうか、大阪方面に向かう道路が渋滞しています」（記者）

警察は、大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の運送会社社員、水谷水都代容疑者(54)を過失運転致死の疑いで現行犯逮捕しました。

「水谷容疑者が運転していたトラックの荷台の中を確認しているようです。作業員がトラックの中に入っていきました。中はかなり散乱しています」（記者）

水谷容疑者は、広島に向けて荷物を運んでいたということです。警察の調べに対し「追突事故を起こして、相手を死亡させたのは間違いない」と容疑を認めています。

警察は、亡くなった6人の身元の特定を進めています。

交通事故鑑定人の見立ては…

渋滞で止まる車にトラックが突っ込んだという今回の事故。交通事故鑑定人の中島博史さんに見立てを聞きました。

「大型車は視点が高いので渋滞を含めて道路の先の状況は発見しやすいです、渋滞が見えていなかったというか、視界に入っていなかったということは考えにくいです」(交通事故鑑定人 中島博史さん)

ではなぜ、事故は起きてしまったのでしょうか。

中島さんは、現場が「トンネルの出口付近」だったという点に着目しています。

「人間の目というのは、明るいところから暗いところに反応するときの方が時間がかかるという性質があるので、もしかするとトンネル内での明るさから暗い道路に移るところで、目の方が追い付かないために発見が遅れたという可能性はあると思います」（中島さん）

子ども3人を含む、6人が死亡という痛ましい事故の結果。大きく潰れてしまった乗用車の状態について、中島さんは…。

「時速80kmで走っている大型トラックが持っている運動エネルギーは時速300kmで走っている乗用車が持っている運動エネルギーと同じくらい。常軌を逸した速度で走ってきた車に衝突されたのと同じような衝撃を受けてしまう。そのような衝撃に耐えられるような乗用車は作れない」（中島さん）