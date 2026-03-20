「親バカ最高」名倉潤、家族ショットで息子・娘の卒業を祝福！ 「パパママ最高」「理想の家族」
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤さんは3月18日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】名倉潤、家族ショットを披露！
この投稿にファンからは、「卒業おめでとうございます」「これこそ家族」「親バカ最高」「成長していく子どもを見るのはとてもうれしいものです」「ダブル卒業＆入学なんですね〜」「理想の家族」「パパママ最高」「かわいがっていらっしゃるのが伝わります」「まりなさんお母さんに見えないぐらい若々しくてかわいい」「ステキなご家族」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】名倉潤、家族ショットを披露！
「ダブル卒業＆入学なんですね〜」名倉さんは「皆さまお久しぶりです 今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では、息子と娘がケーキを手に座り、名倉さんと妻でタレントの渡辺満里奈さんが子どもたちの肩に手を添えた家族ショットを披露しました。名倉さんは渡辺さんの肩にも手を回しており、仲の良さが伝わってきます。子どもたちとのあたたかい関係性も感じられるショットです。
「良い家族だよ……」名倉さんは2025年12月9日の投稿で、「今日は息子の18歳成人の誕生日でした」とつづり、息子とのツーショットを公開。コメントでは、「お2人が愛情いっぱい育ててきたからこそ、優しい息子さんに成長されたんですね」「名倉さんの泣いてる写真見てうるっとしてしまいました」「良い家族だよ……」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)