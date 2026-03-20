日本ハムはリリーフ陣が順調な仕上がり

パ・リーグ球団のオープン戦が20日、各地で行われた。オリックスは2-6で阪神に敗れた。初回、宗佑磨内野手の三塁打を足掛かりに犠飛で1点を先制。しかし先発の高谷舟投手が2回、1死満塁から3連続適時打を浴びて逆転を許した。2回にボブ・シーモア内野手の二塁打をきっかけに1点を返したが、反撃もここまで。3番手の寺西成騎投手は5回を2失点と好リリーフを見せたが、3回以降打線が沈黙した。

ロッテは3-4で中日に敗れた。先発の毛利海大投手は2回に3ランを被弾するなど苦しい立ち上がり。3回に西川史礁外野手のオープン戦1号となる2ラン、7回に山本大斗外野手の適時打で追い上げるも同点とはならなかった。廣畑敦也投手、高野脩汰投手、澤田圭佑投手、大聖投手がそれぞれ無失点とリリーフ陣の活躍が光った。

日本ハムはヤクルトと1-1で引き分けた。先発の達孝太投手は、4回を投げて1安打3奪三振無四死球無失点と圧巻の投球を披露。5回に先制を許したが、8回に郡司裕也捕手の適時打で同点に追いついた。3番手の山本拓実投手以降、リリーフ陣が無失点でつなぎ、9回も田中正義投手が抑えるなど、救援陣の仕上がりの良さが目立った。

ソフトバンクは4-3で広島に勝利した。先発の上沢直之投手は3回途中2失点で降板したが、打線がすぐさま援護。3回に柳田悠岐外野手の2点適時二塁打で同点に追いつくと、4回には笹川吉康外野手が2点適時打を放ち逆転に成功した。投げては鈴木豪太投手、大江竜聖投手、大竹風雅投手、木村光投手、ロベルト・オスナ投手が無失点リレー。9回も杉山一樹投手がランナーを背負いながらも得点は許さず、リードを守りきった。

西武は4-1でDeNAに勝利した。先発の武内夏暉投手は初回に先制を許すも、その後は立て直り、6回9奪三振1失点の快投。オープン戦防御率0.69となった。打線は7回、1死満塁から外崎修汰内野手が2点適時二塁打を放ち逆転。さらに代打・山村崇嘉内野手の2点適時内野安打でリードを広げた。ドラフト2位の岩城投手は、6試合連続で無失点投球と結果を残した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）