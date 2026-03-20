ドル円１５８．６０近辺、ユーロドル１．１５７５近辺＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル円は158.60近辺、ユーロドルは1.1575近辺で推移している。ドル円はロンドン午前に158.90付近まで高値を伸ばしたが、その後は上げ一服となっている。ユーロドルはロンドン午前に1.1535付近まで下落したあとは、1.15台後半へ買い戻されている。ユーロ円は足元で高値を183.61レベルに更新。円安の動きが優勢になっている。



USD/JPY 158.58 EUR/JPY 183.57 EUR/USD 1.1576

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