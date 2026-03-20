◇女子ゴルフツアー Vポイント×SMBCレディース第1日（2026年3月20日 千葉県 紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）

今季第3戦の第1ラウンドが行われ、昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が4バーディー、ボギーなしの68で回り、首位と1打差の2位で滑り出した。

激しい雨も凍える寒さも関係ない。女王が貫禄のゴルフを見せた。ただ1人ボギーなしの4アンダーで回った佐久間は「寒くてタフなコンディションだったけど、ノーボギーでプレーできたし、いいラウンドができた。上出来だと思います」と胸を張った。

ピンチがなかったわけではない。10番では第2打がグリーンに届かず、アプローチが3メートル短くなった。しかし微妙なパットをねじ込んでパーセーブ。「それが入ってくれて流れが来た」と後半の3バーディーにつなげた。

今週から新しいドライバーを投入した。「大分良い感じで距離もちょっと出ている」と好感触で振れており、2位に入った前週の台湾ホンハイ・レディースよりもゴルフの状態は良くなっている。

「今日はノーボギーでいいプレーができたけど、良くなる点があるのでしっかり修正して頑張りたい」。ツアー5勝目を挙げた開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースに続く今季2勝目はしっかりと視界に入っているが、女王には気の緩みはない。