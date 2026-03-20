ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した爐蠅りゅう瓩海隼葦才来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組が、２０日にテレビ朝日で放映された「徹子の部屋 特別編」に出演した。

番組ではミラノ・コルティナ五輪での演技を振り返った。

金メダルについて三浦は「すべてのつらいトレーニング、食事生活が報われた。試合期間中に龍一くんが泣くことは初めてだった。今日は龍一くんのために滑るよ、と心からの言葉が出た」と語ると、木原も「璃来ちゃんからその言葉をかけてもらって、お互いのために滑ろうと」と絆の強さを明かしていた。

そして話題は２人の手の大きさに。ともに手を広げて大きさの違いを示しつつ、木原は「この手のサイズがベストサイズ」と明かす。演技において指を２本ずつ握り合う独特な手の握り方も紹介しながら、木原は「俺はこれが好きだよって言いたかった」と、本来は別の握り方が好みだと強調した。そして、木原は手を握る感覚が重要だとした上で、三浦の大きさはフィット感が抜群だと語り「このグリップは運命だなと感じた」と力説した。

りくりゅうの金メダルは、まさに運命に導かれたものだったようだ。