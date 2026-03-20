ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した爐蠅りゅう瓩海隼葦才来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組が２０日、テレビ朝日で放映された「徹子の部屋 特別編」に出演した。

番組ではミラノ・コルティナ五輪での演技を振り返り、５位と出遅れたショートプログラム（ＳＰ）でのリフトのミスについて木原は「衣装が、（手を）置いているスポットから滑ってしまった」と要因を語った。

その後は「翌朝起きたときから、もう無理かなという思いも湧いてきた。涙が止まらなかった」という木原。それでも三浦が「まだ終わっていないと言った」とゲキを飛ばし、木原は「すごく勇気をもらえた。その言葉どおりだなと。立ち直った」と気持ちを切り替えた。

そして、大逆転を果たしたフリーを改めて見て、最終滑走のドイツペアの採点が出て金メダルが確定した瞬間に「優勝なんだよねと。横にドイツのペアもいたので大きな声では喜べない。フィギュアスケートはファミリーなので」と語った。

再びフリーの映像を見ながら２人がそろって解説。前日に失敗したリフトの際に「お互いに（手を）すごく握り合っていて」と成功の要因を明かしていた。