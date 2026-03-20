新生ゼロワンの女子部「ガールズプロレスリングＲｏｓｅ」は、４月２５日に東京・板橋区の「ＴＯＫＹＯ ＳＱＵＡＲＥ ｉｎ Ｉｔａｂａｓｈｉ」で旗揚げ戦を開催することが決定した。２０日のプレ旗揚げ戦第２弾新木場大会で、工藤めぐみＧＭ（５６）が発表した。

Ｒｏｓｅは３月１日、この日と２度のプレ旗揚げ戦を行ってきた。所属選手は真白優希、堀このみ、七世真理子の３人だが、どんな団体を目指すのか。工藤ＧＭは「いろんな他団体の選手にも出ていただいて、みんなで一丸になれる大会になった。今で満足していないので、旗揚げ戦ではまだまだ上を目指す。みなさんにこれでＲｏｓｅだというカードを見せたい」と意気込む。

その上で「個人のスターではなく、団体としてパッケージで。今日のお客さまも『見終わった後にすごく満足感があった』と言っていただいた。トータルで見た時に満足していただける大会を目指す」と明かす。ゼロワン女子部という形でスタートを切るが「私は新しいものを目指します。Ｒｏｓｅとしてきちんとした基盤をつくり、ゼロワンとは別物をつくります」ときっぱり。

かつてＦＭＷのリングでデスマッチ女王として一時代をなした「邪道姫」は、どんなリングをつくるのか注目だ。