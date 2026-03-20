DEZERTが、初の47都道府県ツアーを完遂。その集大成となるグランドファイナル公演＜DEZERT 47AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL「僕らの音楽について」＞を幕張メッセイベントホールにて開催した。

本公演では、本編からアンコールまで全21曲を披露。さらにバンド史上初となるダブルアンコールでは、Ken（L’Arc-en-Ciel）プロデュースによる最新楽曲「音楽」をライブ初披露した。同楽曲は、自らが“音楽”に向き合うその姿勢を謳うメッセージソングであると同時に、歩みを共にする者に向けたラブソングとなっており、会場では観客による大合唱と共に鳴り響いた。

一昨年の日本武道館公演に続く、2回目のアリーナ規模でのステージとなった本公演は、これまでのバンドの歩みを踏まえつつ、ここから先の更なる活動を期待させるものとなった。終演後には早速、その動きを示唆する2本の新たなツアー開催が発表された。

まずは、過去作品を再構築するコンセプトツアー＜study＞が、初めて東名阪を巡るツアーとして開催される。本シリーズは、過去アルバム作品を軸に構成された“再現型ライブ”として、コアファンから高い支持を集めてきた企画。2026年5月22日（金）恵比寿The Garden Hall公演を皮切りに、東京4公演・名古屋2公演・大阪2公演の全8公演が行われる。

さらに、2026年9月より東名阪3都市を巡る7年振りとなるホールツアーの開催も決定。現時点では日程および会場のみの発表となっており、詳細は後日アナウンスされる予定となっている。

47都道府県ツアーの完遂を経て、新たなフェーズへと突入したDEZERT。2026年は本発表にとどまらず、さらなる展開が控えており、今後の動向に注目が集まる。

■＜DEZERT LIVE TOUR 2026 「study」＞

2026年5月22日（金）東京:恵比寿The Garden Hall

study#16-「特製・脳味噌絶倫スープ」と「タイトルなし」の復習-

OPEN 17:45 / START 18:30 ２026年5月23日（土）東京:恵比寿The Garden Hall

study#17-「最高の食卓」と「暫定的オカルト週刊誌 廚良習-

OPEN 16:15 / START 17:00 2026年6月19日（金）東京:恵比寿The Garden Hall

study#18-TODAYとblack holeの復習-

OPEN 17:45 / START 18:30 2026年6月20日（土）東京:恵比寿The Garden Hall

study#19-RAINBOWとThe Heart Treeの復習-

OPEN 16:15 / START 17:00 2026年6月26日（金）愛知:名古屋ボトムライン

study#20-「暫定的オカルト週刊誌 廚TODAYの復習-

OPEN 17:45 / START 18:30 2026年6月27日（土）愛知:名古屋ボトムライン

study#21-「最高の食卓」とblack holeの復習-

OPEN 16:15 / START 17:00 2026年7月3日（金）大阪:Yogibo META VALLEY

study#22-「タイトルなし」とRAINBOWの復習-

OPEN 17:45 / START 18:30 2026年7月4日（土）大阪:Yogibo META VALLEY

study#23-「特製・脳味噌絶倫スープ」とThe Heart Treeの復習-

OPEN 16:15 / START 17:00 チケット料金

◇東京公演のみ：前方スタンディング ￥7,000（税込）／後方指定席 ￥8,000（税込） ◇名古屋公演・大阪公演：スタンディング ￥7,000（税込）

※入場時ドリンク代別途必要

※営利目的の転売禁止

※未就学児童入場不可 ・ひまわり会 チケット先行受付（抽選)

受付券種：(東京)スタンディング/後方指定席 （名古屋・大阪）スタンディングのみ

受付期間：2026年3月20日（金・祝）21:00〜3月31日(火)23:00

入金期間：2026年4月4日(土)15:00〜4月7日(火)23:59

受付URL：https://www.dezert.jp/feature/2026_study

※1人2枚まで（同行者は非会員でも申込可）

※受付期間中にご入会された方も申込可

※ローチケ抽選受付

※スマチケのみ

■ホールツアー

2026年9月12日（土）大阪:NHK大阪ホール

2026年9月19日（土）愛知:Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

2026年9月27日（日）東京:Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）

※詳細後日発表