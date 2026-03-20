◆オープン戦 巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）

巨人は１番に今季初めてトレイ・キャベッジ外野手を起用した。初回先頭で一塁ベース直撃の内野安打で出塁。長打力とスピードを兼ね備える新たな強打の１番打者の可能性を示した。

オープン戦１４試合目。１番スタメンは浦田が最多５試合、育成選手の平山が３試合、佐々木が２試合、松本が２試合、小浜が１試合。キャベッジで６人目だ。

阿部監督は以前１、２番について「機動力を使いたい」と足のある選手の起用構想を示していた。チームは走塁の意識改革を浸透させ、オープン戦で積極的に盗塁を仕掛けている。

キャベッジは昨年チーム最多の１７本塁打、同最多の５１打点、５盗塁。パンチ力のある打撃、アグレッシブな走塁も魅力で、来日２年目の今季はさらなる飛躍が期待されている。

昨年の１番は丸が最多で６６試合。泉口が４３試合、若林が１４試合、増田陸が１１試合、オコエが２試合、浅野が２試合、キャベッジが１試合、吉川が１試合、佐々木が１試合、中山が１試合、萩尾が１試合だった。

今季の開幕戦、２７日の阪神戦（東京Ｄ）までオープン戦は残り２試合。相手に初回先頭からプレッシャーをかけるという意味ではキャベッジ１番の可能性も十分ある。（片岡 優帆）